Carro usado em assalto a banco de Paranaíba é encontrado em MG

O carro utilizado no assalto que explodiu uma agência bancária da Caixa Econômica Federal na madrugada da última quarta-feira (10), em Paranaíba, cidade a km de Campo Grande, foi encontrado em São Sebastião do Pontal, Minas Gerais, na manhã deste sábado (13).

O veículo é o mesmo que aparece nas imagens das câmeras de segurança que registraram o roubo. A Polícia Civil removeu o veículo para a delegacia de Paranaíba.

Ao encontrar o veículo, a Polícia Militar de Minas Gerais acionou a Polícia Militar de Paranaíba. Junto com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), a PM foi até o canavial onde o carro foi encontrado às margens da rodovia MG 497.

Ao chegar no local, a equipe da Polícia Militar de Paranaíba encontrou uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais, as quais realizaram a preservação do local até a chegada da Polícia Civil e da Perícia, ambas de Paranaíba.

Operação Captura

O operação “Captura” tem como objetivo localizar e prender os autores do roubo à agência da Caixa Econômica Federal de Paranaíba. A Operação continua sem data definida para terminar.