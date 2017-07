Carro usado em ataque de boate é encontrado queimado na fronteira

Um carro branco de modelo Prisma foi encontrado queimado em Pedro Juan Caballeiro, cidade paraguaia localizada na fronteira com o Brasil, na madrugada desta terça-feira (25). De acordo com a polícia paraguaia, o veículo teria sido usado no ataque a boate “Áster Office”, que deixou quatro mortos na madrugada de ontem. O carro foi encontrado no bairo São Carlos por moradores, que acionaram a polícia paraguaia.

Segundo a impresa local, o ataque estaria ligado a guerra entre facções criminosas e seria um ajuste de contas entre o PCC e um grupo rival. Quatro brasileiros foram mortos, Felipe Alves, conhecido como "filhote" e Ivanilton Moretti, seriam integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), de acordo com as investigações da polícia.

Duas mulheres, identificadas como Sabrina Martins dos Santos, de 25 anos, e Gabriele Oliveira Antonello, de 18 anos, também morreram durante o ataque.

Em uma carta de repúdio a violência na fronteira, a Cámara de Indústria, Comercia e Turismo da cidade de Pedro Juan Caballero pediu mais segurança e cobrou as autoridades a investigação do caso.

Ataque

Na madrugada desta segunda-feira (24), por volta de 3h30, pistoleiros chegaram a boate “Áster Office”, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia localizada na fronteira com o Brasil, em um Chevrolet Prisma de cor branca, desceram e começaram a atirar. Segundo informações, os agressores utilizaram um fuzil automático e pistolas de nove milímetros durante o ataque. O ataque aconteceu na inauguração da boate.