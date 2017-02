Acidente ocorreu em Santa Tereza do Oeste, no Paraná, neste sábado (25)

Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas após uma batida frontal entre dois carros em Santa Tereza do Oeste, na BR-277, nesta madrugada de sábado (25).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu após uma tentativa de ultrapassagem em local proibido. Na iminência da colisão, afirmou a PRF, os dois motoristas desviaram para o mesmo lado.

A PRF informou ainda que a batida ocorreu às 4h30 e que em um dos carros havia seis pessoas. Nos dois veículos, os mortos estavam nos bancos da frente.

No carro com seis pessoas, estava uma criança de três anos que, conforme a polícia, deveria estar no colo de um dos passageiros. A criança, assim como os demais feridos, foi encaminhada para o hospital.