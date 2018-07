Carros com produtos contrabandeados são apreendidos

Na tarde de quarta-feira (11), policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 11 veículos carregados com vários produtos contrabandeados. A apreensão ocorreu durante abordagem para fiscalização, na região de Ponta Porã.

De acordo com informações do Dourados News, os veículos trafegavam no sentido Maracaju. As mercadorias apreendidas teriam como destino cidades do Mato grosso do Sul, Goiás e São Paulo.

Dentre os produtos apreendidos, haviam várias unidades de isqueiros, bombons, fitas adesivas, aparelhos de barbear, escova dental, brinquedos, sapatos, jaquetas, jogos de mala, mantas, aparelhos celulares, baterias para celular, refrigerantes, doces, cigarros, erva-mate, meias, mochilas escolares, patins, autofalantes, pneus, balões, pilhas, essências para narguilé, drones e perfumes, todos sem a documentação de regularidade fiscal.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã para os procedimentos legais.