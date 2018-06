Carros roubados em São Paulo são recuperados em MS

Nesta segunda-feira (18), foram recuperados dois veículos, com registro de roubo/furto em São Paulo, numa fiscalização de rotina na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Rio Brilhante – MS.

O primeiro veículo foi abordado no final da tarde. Os policiais rodoviários abordaram um Ford KA, com placas de São Paulo – SP conduzido por um homem de 21 anos.

Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo, e na checagem do veículo, foi observado que os sinais dos identificadores estavam adulterados.

Quando os policiais realizaram a consulta ao sistema PRF, foi constatado que se tratava de um carro com placas originais de São Bernardo do Campo – SP, com ocorrência de roubo/furto na cidade de Diadema – SP. O motorista alegou desconhecer que o veículo era produto de roubo/furto e que ganharia R$ 500 para deixa-lo até Dourados – MS.

O segundo veículo foi recuperado também na Unidade Operacional da PRF. O Voyage com placas aparentes de São José dos Campos – SP, estava sendo conduzido por um homem de 38 anos. A equipe da PRF constatou que o carro também tinha sinais de alteração, com placas originais de São Paulo – SP, onde tinha registro de roubo/furto registrado em 11/02/2018.

Os dois homens foram detidos pelo crime de receptação e encaminhados, juntamente com os carros, para a Delegacia de Polícia Civil, em Rio Brilhante.