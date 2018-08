A apresentação da carteira de vacinação pode ser obrigatória quando for emitir o Registro Geral (RG) e outros documentos em Mato Grosso do Sul. A proposta é do deputado estadual Pedro Kemp (PT), que apresentou um projeto nesta terça-feira (7), na Assembleia Legislativa.

A intenção é que o documento seja apresentado para obtenção do RG para crianças abaixo de sete anos; para inscrição em programas sociais, do governo estadual, de apoio à família e à infância; e para matrículas nas escolas que integram o Sistema Estadual de Ensino.

Conforme o projeto, o objetivo é reforçar as ações relativas ao calendário do plano nacional de imunização, pois exige da população a carteira de vacinação atualizada. Além disso, a proposta tem como base dados do Ministério da Saúde que apontam 312 cidades brasileiras em alerta para a volta do vírus causador da poliomielite e também 995 casos de sarampo registrados no Brasil entre 1º de janeiro e 23 de maio deste ano.

“Diante do risco do retorno de doenças que ameaçam especialmente as crianças como a poliomelite e o sarampo, o poder público precisa somar esforços para agir o mais rápido possível, uma vez que as vacinas apresentam tratamento com melhor custo-benefício em saúde pública”, destacou Pedro Kemp.