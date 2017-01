Carvoaria que funcionava de forma ilegal em Anaurilândia é fechada

Neste sábado (7), durante fiscalização a Polícia Militar Ambiental (PMA) interditou uma carvoaria que funcionava de forma ilegal em Anaurilândia. Foram encontrados 100 m³ de lenha nativa sem origem para ser processada e mais 36 m³ carregados em dois caminhões. Foram encontrados também 25 m³ de carvão ensacados, também sem origem.

Segundo a PMA o proprietário apresentou licença ambiental da carvoaria, porém, não possuía a licença da madeira e do carvão que estavam no local, caracterizando funcionamento em desacordo com a licença obtida. A carvoaria foi interditada e foram apreendidos os 136 m³ de madeira e os 25 m³ de carvão nativos sem origem.

O proprietário da carvoaria, que também é proprietário da fazenda foi autuado administrativamente e multado em R$ 48.300,00, por funcionar atividade potencialmente poluidora em desacordo com a autorização ambiental e pela madeira e carvão ilegais. O infrator também responderá por crime e poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção.