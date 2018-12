Com 26 anos de história em Campo Grande, a Casa da Criança Peniel que abriga menores acolhidos por inúmeras situações de risco, passa por dificuldades financeiras e o atendimento pode ser prejudicado. Eram cinco casas que atendiam 70 crianças, restou uma unidade que abriga 12 menores com idades entre 0 e 17 anos.

Joelma Lúcia Damaceno, 51 anos, pastora e coordenadora da Casa da Criança, disse ao JD1 Notícias que a unidade de acolhimento trabalha com parceria de projetos entre prefeitura e Governo do Estado, mas não é o suficiente. As crianças acolhidas em situação de risco, são encaminhadas ao local pela Vara da Infância e permanecem por tempo indeterminado.

Para Joelma, o essencial é conseguir apadrinhamentos de pessoas jurídicas ou físicas para realizar o pagamento de contas básicas como água, luz e folha de funcionários que atualmente são menos de 16 pessoas. A intenção é reativar pelo menos mais uma casa de apoio para atender a demanda da capital.

“A gente tem estrutura, temos a casa e o espaço. Então, precisamos de ajuda para quitar essas dívidas de manutenção, o básico para o bom andamento. Essa dificuldade as vezes prejudica o atendimento, hoje, temos uma demanda muito grande e fica mais difícil, pois, não temos como acolher mais crianças”, disse.

A Casa da Criança Peniel, trabalha com captação de recursos por meio de bazares em bairros e doações. Joelma explica que o apoio é fundamental e toda e qualquer doação em dinheiro é bem vinda, além disso, as pessoas interessadas podem doar brinquedos e roupas para as crianças que estão morando no local.

Um grande Leilão Solidário será realizado no Rádio Clube no próximo domingo, dia 16 de dezembro, e ainda existe a necessidade de doações mais expressivas como móveis, artes plásticas, itens de decoração e etc.

“Nós conseguimos objetos de artistas e esperamos que a arrecadação seja boa, para o bom andamento já em 2019, tudo depende muito de parcerias, é um momento muito difícil para todo mundo, principalmente para as entidades” explicou.

Doações:

Ligue para 3383 7867 (Kézia)

Acesse a página do facebook

Brinquedos e roupas para o presente de natal são bem-vindos.

Objetos e prendas podem ser doados até sábado (15) para o Leilão dia 16 no Rádio Clube, a partir das 10h.

Empresas e pessoas físicas podem auxiliar apadrinhando a Casa da Criança e colaborando financeiramente.