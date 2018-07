A casa das primas do ex-prefeito de Coxim Edvaldo Bezerra, Fátima Teles e Jusa Teles, foi alvo de tiros durante a madrugada desta quinta-feira (19).

De acordo com informações do site Edição MS, as duas moram na região central de Coxim e vários tiros foram disparados contra a residência. Pelo menos dois tiros acertaram o portão e quatro na traseira de um dos carros que estavam na garagem.

Não há informações sobre quem seriam os autores e quais os motivos levaram ao atentado. Agentes da polícia civil investigam o caso.