Casa do Deputado Mandetta é novo alvo de manifestantes contra a Reforma da Previdência

Depois das residências do Deputado Carlos Marun e da Deputada Tereza Cristina os manifestantes contra a Reforma da Previdência decidiram que farão um protesto na tarde desta quinta-feira (16) na frente da casa do Deputado Federal Luiz Henrique Mandetta. De acordo com informações cerca de 200 pessoas partiram em carreata para o local.

De acordo com a assessoria de comunicação da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) o grupo é formado por uma parte dos manifestantes que estão acampados na frente do Residencial Damha 2, onde mora o deputado Carlos Marun que preside a comissão que trata da Reforma.

O objetivo, ainda segundo a assessoria é fazer com que o Deputado Mandetta deixe de apoiar a reforma. Na manhã de hoje, os manifestantes foram informados que a deputada já entrou em contato com o presidente da Fetems e disse ser contra a Reforma da Previdência. Uma reunião da parlamentar foi agendada com os representantes sindicais para o próximo domingo.

Manifestação

As manifestações começaram em todo o país nesta quarta-feira (15 com o objetivo de barrar as mudanças na Reforma da Previdência, projeto do presidente Michel Temer que trata de mudanças na aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. O texto da PEC é criticado, pois, aumenta o tempo de contribuição e de acesso à aposentadoria.

Em Campo Grande, os atos começaram às 8h em frente à ACP ( Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública) e seguiram para a praça Ary Coelho. Por volta das 10h30, um grupo de cerca de 600 pessoas foi para frente do condomínio Damha, onde mora o deputado federal Carlos Marun, relator da Comissão Especial de análise da PEC que trata sobre a reforma na Câmara Federal.

Os manifestantes, que chegaram em ônibus escolar, permanecem acampados no local e prometem resistir até domingo (19).