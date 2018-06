Casa e moto são destruídas por incêndio

Na manhã desta quinta-feira (14), um incêndio, com causas ainda desconhecidas, destruiu a casa e a moto de um trabalhador de Aquidauana. O incidente mobilizou o Corpo de Bombeiros e assustou a vizinhança do local.

De acordo com as informações do site O Pantaneiro, o dono da casa, de 47 anos, saiu para trabalhar no frigorífico da cidade por volta das 4 horas da madrugada. E quando o incêndio começou, não havia ninguém no local.

Um vizinho acionou o Corpo de Bombeiros, mas buscando ajudar, enquanto o socorro não chegava, quebrou a janela e com uma mangueira jogou água nas chamas, arrombou a porta da residência e tentou salvar a moto do trabalhador, mas não conseguiu.

A casa possui apenas um cômodo, que ficou destruído. Os bombeiros tiveram que usar cerca de dois mil litros de água para conter o incêndio. Quando o dono da casa chegou, logo depois do ocorrido, afirmou que teria sido criminal, já que no quarto não havia nada que pudesse provocar o incêndio. O trabalhador disse que vai registrar boletim de ocorrência e a policia deverá investigar o caso.