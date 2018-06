Casa lotérica e loja de móveis são invadidas por ladrões

Na manhã deste sábado (16), foi descoberta uma ação de ladrões que invadiram uma casa lotérica e uma loja de móveis, em Itaporã - MS. Não há confirmação exata do horário do furto, porém as informações são de que os ladrões conseguiram furtar o dinheiro que estava no cofre da lotérica.

O valor furtado não foi divulgado até o momento. Os donos vão apurar a quantia e se foi levado mais alguma coisa pelos ladrões. A ação pode ter sido filmada por câmeras de segurança.

Policiais militares estiveram nos locais, realizando os procedimentos e pedindo a colaboração da população, caso tenham notado alguma movimentação suspeita ou algo que possa auxiliar nas investigações.