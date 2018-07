Casa onde morou Rubens Gil de Camillo vira espaço para reunir amigos

A casa onde morou o renomado arquiteto Rubens Gil de Camilo se tornará, a partir desta sexta-feira (13), um espaço para reunir amigos e curtir uma boa música, aperitivos gourmet, cervejas especiais e artesanais.

Quem mora no local agora é o filho do arquiteto, o engenheiro agrônomo Carlos Fernando de Camillo. A casa é um dos grandes projetos do arquiteto Rubens Gil de Camillo e foi, durante sua vida em Campo Grande, a residência que abrigou a família.

Localizada no privilegiado bairro Jardim dos Estados, a residência ainda preserva todas as características do seu projeto original, com a marcante assinatura de um dos maiores arquitetos que Mato Grosso do Sul já teve. O espaço ainda abriga também, praticamente, todos os móveis e decoração de quando De Camillo morava ali.

A intenção de Carlos (mais conhecido como “Tito”), é preservar a memória do pai e revelar ao público o ambiente em que Rubens Gil, muitas das vezes, desenvolveu seus projetos geniais.

E o Tito em Casa funcionará apenas um dia da semana, sempre às sextas-feiras, com apresentação de bandas locais. “É como se eu recebesse amigos em casa, toda semana, que se sentem à vontade num espaço que não tem cara de bar. Pra muita gente é como estar numa reuniãozinha particular na casa de conhecidos”, revela Tito.

O cardápio está por conta do Chef Arthur Barem que, semanalmente, prepara petiscos gourmetizados que surpreendem pelo sabor e apresentação.

Ambientes

O espaço se divide em vários ambientes. Uma sala mais íntima para grupos de até 15 pessoas, o sala principal onde os clientes se acomodam em sofás, poltronas confortáveis e mesinhas altas, um bar de coquetéis e drinks, outro bar de cervejas e área externa, à beira da piscina.

A casa também acomoda uma espécie de palco onde as bandas se apresentam. A casa tem uma arquitetura moderna e foi construída em 1980, sendo a moradia de Rubens Gil até 2000, ano em que faleceu. “Após isso passei a morar aqui e perceber que tinha tudo para ser um espaço visitado”, comenta Tito.

Serviço:

Rua Manoel Seco Tomé, 405 (quase esquina com Antônio Maria Coelho) – Jd. dos Estados.

Horário de Funcionamento – toda sexta-feira, das 19h as 01:00h.