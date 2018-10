Na tarde de sexta-feira (12), uma casa de madeira pegou fogo, na rua Campo Grande, no bairro Popular Velha, em Corumbá.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, pouco pode ser feito na residência incendiada, pois as chamas consumiram os quatro cômodos e a perda foi total. Ninguém se feriu.

A guarnição do Corpo de Bombeiros utilizou três mil litros de água durante o combate e rescaldo. O fogo ameaçava atingir uma residência vizinha. Na casa destruída pelas chamas, viviam duas famílias.

Uma das moradoras relatou que cozinhava e quando foi para fora, o fogo já havia tomado conta da cozinha, dando tempo somente para retirar a filha dela do imóvel.