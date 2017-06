Casal arma emboscada e mata jovem com canivete

Os autores foram presos, confessaram e deram detalhes do crime

Diego Freitas, 22 anos, foi encontrado morto na tarde de segunda-feira (26), em uma plantação de milho as margens de uma estrada vicinal em Maracaju. O jovem estava desaparecido desde a tarde de domingo (25).

Após investigações, a polícia chegou até o casal, Everton Palácios da Silva, 22 anos e Laura Adelicia Ortiz de La Cuevas, 22 anos, na noite de segunda-feira (26), Everton confessou o crime e contou detalhes à polícia. O casal foi preso pelo crime de latrocínio.

A vítima teria sido atraída pelo casal até uma plantação de milho. Everton estrangulou o jovem e o fez desmaiar. Quando Diego caiu no chão, o autor desferiu golpes de canivete na vítima.

Segundo as investigações, após Laura descobrir a troca de mensagens íntimas entre a vitima e seu marido Everton, o casal planejou roubar a vítima e agredi-la para que ela parasse de mandar mensagens para Everton. Everton marcou um falso encontro com a vítima no milharal onde Diego foi encontrado morto.

Após matar o jovem, Laura roubou o par de tênis da vítima e fugiu de motocicleta com o marido.

Nesta terça-feira (27), será realizada uma audiência de custódia no Fórum de Maracaju e o juiz criminal deve decidir pra qual presídio ou penitenciária os autores serão encaminhados.