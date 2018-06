Casal briga durante viagem e mulher deixa marido para trás

Uma mulher de 39 anos deixou o marido de 46 anos para trás após brigarem durante viagem. O caso aconteceu na noite de domingo (3), na região da cidade de Três Lagoas. Isso porque após o homem tentar corrigir os filhos que estavam falando palavrões, contudo, a mãe não gostou e passou a agredir o companheiro.

De acordo com o JP News, o casal estavam viajando em um carro, de Campo Grande para o município de Birigui (SP), quando, os filhos, de 4 e 8 anos, começaram a xingar a avó paterna. Irritado com o comportamento das crianças, o pai advertiu os filhos.

Segundo o site, as crianças tornaram a xingar a avó, momento no qual o pai interferiu novamente corrigiu os filhos, contudo, a esposa não gostou da atitude do marido e, mesmo com o carro em movimento, passou o agredir o companheiro que estava dirigindo, com uma garrafa.

O homem ficou com as mãos e braços machucados, contudo, conseguiu retirar o objeto das mãos da esposa. A mulher em seguida ligou para a polícia, dizendo que o marido a ameaçou de joga-lá do carro em movimento contra os caminhões que passavam pela rodovia.

Ainda conforme o site, após a ligação, o homem resolveu parar na Delegacia de Polícia de Três Lagoas para registrar a agressão sofrida. Entretanto, assim que saiu do veículo a mulher assumiu a direção do carro e continuou a viagem, deixando o companheiro para trás.

A agressora ainda teria dito que, a “única coisa de que se arrependia é de não tê-lo matado ainda”. Na delegacia, o homem manifestou o desejo de denunciar a mulher.