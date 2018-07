Casal de idosos discute e homem tenta se matar no Monte Líbano

Policiais flagraram uma tentativa de suicídio na noite desta terça-feira (10), na rua Flávio de Matos, no Jardim Monte Líbano, em Campo Grande.

Uma viatura circulava pela região, quando os policiais visualizaram um carro no meio da rua com as luzes acesas e a porta do passageiro entreaberta e ao se aproximarem verificaram que havia um casal de idoso discutindo, ao notar a presença policial, a condutora do veículo o estacionou mais a frente.

Neste momento, os policiais ouviram um disparo de arma de fogo e uma mulher gritando desesperada "por que você fez isso, por que você fez isso comigo?". Os policiais se aproximaram novamente e encontraram um homem de 62 anos, caído no chão com um ferimento na cabeça, a arma estava no assoalho do veículo, ao lado do banco do passageiro.

O local foi isolado e os militares acionaram o Corpo de Bombeiros, que constatou que o homem ainda apresentava sinais vitais, ele foi levado a Santa Casa para atendimento emergencial. A arma e o carro foram apreendidos. Após perícia, o carro foi entregue ao filho da vítima.