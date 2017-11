Casal de idosos é espancado após ter casa invadida por bandidos

Um homem de 70 anos e uma mulher de 68 foram espancados após serem roubados por dois bandidos na noite de terça-feira (7), no Jardim Guaicurus, em Dourados.

De acordo com o registro policial, o crime aconteceu por volta de 20h40 na residência do casal. Os autores pularam o muro e renderam as vítimas. Após o anúncio do assalto, os criminosos agrediram o casal.

Os assaltantes levaram um aparelho de TV 32 polegadas, R$ 800 e um Fiat Uno Mile. O veículo das vítimas foi encontrado horas depois, porém os criminosos não foram encontrados.

O caso está sendo investigado pela polícia.