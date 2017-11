Casal de idosos morre em acidente na MS-276

Mangir Domingos, 77, e sua esposa, Ambrosina Moreira Domingos, 70 anos, morreram após colidir frontalmente o veículo de passeio em que estavam com um caminhão caçamba na tarde desta sexta-feira (10), na MS-276 entre Ivinhema e Nova Andradina.

Conforme apurou o site Ivinotícias, o veiculo Uno com placas de Ivinhema tinha como ocupantes Eles morreram no local do acidente após colidir de frente com um caminhão caçamba de placas de Miranda.

O senhor Mangir veio a falecer na hora e sua esposa chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros, mas devido à gravidade dos ferimentos morreu quando foi encaminhada para o hospital municipal.



A Policia Militar Rodoviária de Amandina, Policia Civil de Ivinhema e Pericia de Nova Andradina estiveram no local e vão investigar o caso.