Casal de idosos morre em acidente no centro da capital

Um casal de idosos acabou falecendo na manhã desta sexta-feira (15), nos cruzamentos da rua Marechal Cândido Mariano Rondon e Avenida Calógeras, no centro de Campo Grande.

Segundo informações de funcionários do Hotel Bravo City que está localizado próximo às ruas, um carro em alta velocidade desceu na contramão e bateu de frente com um casal de idosos que subia a Marechal Cândido Mariano Rondon. Os dois carros capotaram com o impacto.

O casal de idosos morreu e Saulo Lucas Barbosa Vieira, 27 anos, que estava dirigindo no sentido contrário, está no Pronto Socorro da Santa Casa. A assessoria do hospital afirmou que seu estado é estável. Ele ele teve traumatismo craniano leve.

Os funcionários do Hotel também informaram que as câmeras de segurança do local não registraram o acidente.