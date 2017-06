Casal de idosos morre no hospital após ser baleado

O casal de idosos, José Rodrigues Dias, 66 anos e Naide Carrilho Dias, 62 anos, morreram depois de serem baleados na noite da quarta-feira (21), em Três Lagoas.

Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados em estado grave para o hospital, mas o casal não resistiu e morreu após dar entrada na Unidade de Saúde.

O fato aconteceu por volta das 20h10. O Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram chamados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo em uma residência localizada na Rua 13 de junho, no bairro Santa Rita.

Quando os bombeiros chegaram, o casal já tinha sido socorrido pelo filho e pelos vizinhos. Segundo o boletim de ocorrência, uma pessoa teria invadido a residência e efetuado disparos contra os idosos. O filho do casal também estava na casa no momento dos disparos, mas não foi atingido porque estava no banheiro no momento dos disparos.

O autor fugiu logo após os disparos e teve a ajuda de um comparsa que o ajudou na fuga com uma motocicleta que estava estacionada próximo ao local.

A polícia já tem um suspeito do crime Alex Martins Teixeira de 29 anos que é o namorado da neta de José Rodrigues e Naide Carrilho. Ele teria jurado de morte toda a família da adolescente de 15 anos, pois eles não aprovavam o relacionamento do suspeito com a menor.

O caso está sendo investigado e os autores ainda não foram localizados.