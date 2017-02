Animal morreu no local

Um casal que seguia de moto, se feriu na noite desta quinta-feira (9), após atropelar uma anta que atravessava a BR-262, em Três Lagoas.

De acordo com o site TL Notícias, o acidente aconteceu entre os Distritos de Arapuá e Garcias. O jovem de 19 anos que conduzia o veículo e a adolescente que estava na garupa foram lançados ao chão, e tiveram escoriações pelo corpo.

A adolescente com suspeita de fraturas foi encaminhada ao hospital. A anta morreu no local do acidente.