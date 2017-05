Casal do tráfico é preso pela PRF com 350 kg de maconha

O motorista do carro se identificou como Polícia Federal, apresentando um documento de identificação policial

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um casal que transportava 350 kg de maconha em um carro. A prisão dos traficantes aconteceu na manhã desta terça-feira (23) na BR 267 no km 129 em Nova Andradina - a 297 km de Campo Grande. O carro estava disfarçado de veículo oficial.

No momento da abordagem, os policiais pararam o veículo Toyota/Corolla XEI20, como o carro estava com os vidros muito escuros, os agentes então começaram a desconfiar. O carro tinha característica de ser de frota oficial do governo.

O condutor, um homem de 34 anos, acompanhado de uma mulher de 26 anos, ficou nervoso com a presença da PRF e se identificou como servidor da Polícia Federal, apresentando um documento de identificação policial.

Depois de verificarem o registro do Corolla, os policiais fizeram uma busca e encontraram cerca de 350kg de maconha. O motorista do carro disse que pegou a droga em Ponta Porã e seguiria para o Rio de Janeiro (RJ).

O casal, juntamente com a droga e o veículo, foi entregue à Polícia Federal em Campo Grande.