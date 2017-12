Casal e adolescente são pegos pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) transportando notas de dinheiro falsas que totalizaram R$ 18 mil. O caso aconteceu na tarde de segunda – feira (11) na rodovia BR-463 entre Dourados e Ponta Porã.

De acordo com o Dourados News, a apreensão do dinheiro ocorreu durante uma abordagem de bloqueio policial para fiscalização na rodovia da fronteira com o Paraguai.

Coforme o DOF, um homem, de 41 anos, a esposa, de 34, e a filha do casal de 13, viajam em um VW/Gol com placas de Uberaba (MG). A família mora na cidade mineira, onde o carro é registrado. Eles disseram que foram em Ponta Porã para fazer compras no Paraguai.

Durante vistoria foi encontrado no calçado do homem vária notas de R$ 20, a adolescente e a mulher também escondiam várias notas de R$ 20 e R$ 50. O motorista do carro disse que comprou o dinheiro de uma pessoa desconhecida em Pedro Juan Caballero e que usaria no comércio de Uberlândia (MG).

Todos foram encaminhados à Polícia Federal de Dourados