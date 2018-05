Casal é espancado e amarrado em casa durante roubo

Um casal viveu momentos de terror na madrugada de domingo após ser espancado, amarrado e roubado por um trio de bandidos, em Dourados. Apenas um deles, identificado como Kenedy Vieira Diniz, 19 anos, conhecido como “pequeno”, foi preso nesta segunda-feira (21), pelo crime.

Conforme o site Dourados News, na noite do assalto, o trio invadiu a casa e os agrediu com uma barra de ferro. Logo depois os amarraram no quarto enquanto procuravam objetos de valor. Saíram levando uma moto Honda Falcon e tentaram retornar para roubar mais coisas, porém, as vítimas gritaram por socorro.

A equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil identificou os suspeitos e chegaram ao endereço de Kenedy. O rapaz confessou o crime e foi levado para a delegacia. A polícia segue as buscas aos outros bandidos.