Luciano Gomes Yamaura de 42 anos e Patrícia Souza, 31 anos, foram presos em flagrante quanto estavam tentando furtar um veículo Fiat Uno no estacionamento do Shopping Norte Sul na Capital. A polícia foi acionada após denúncia de populares que flagraram a ação.

Segundo informações do boletim de ocorrência o carro estava estacionado próximo a loja Etna quando populares perceberam a tentativa de arrombamento. Ao chegar no local os policiais flagraram o casal com duas chaves micha e a porta dianteira do casso já havia sido danificada. Os dois foram autuados em flagrante.