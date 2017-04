Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) aprenderam na manhã desta segunda-feira (3), um casal de goianos, transportando mais de uma tonelada de maconha, na MS-379, em Laguna Carapã.

O flagrante aconteceu por volta das 5h20, quando os policiais tentaram abordaram um Corsa, que ignorou a ordem de parada e fugiu em alta velocidade até Laguna Carapã, onde um homem de 23 e uma mulher de 20, foram detidos.

A equipe do DOF com ajuda a Polícia Militar, retornaram para a rodovia onde avistaram mais dois veículos, um Cruze e um Honda Fit trafegando em sentido ao município. Os condutores ao perceber a aproximação da viatura, abandonaram os veículos e fugiram pelo matagal as margens da pista. Foram feitas rondas pela região, mas sem sucesso na localização dos suspeitos.

Nos dois veículos abandonados foram localizados 1108 kg de maconha. O casal, os entorpecentes e os três veículos foram levados para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).