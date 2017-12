Casal é preso em flagrante por trafico no centro da Capital

A Guarda Municipal tem política de tolerância zero com crimes

A Guarda Municipal realizou, nesta terça-feira (12), a prisão em flagrante de duas pessoas por trafico de drogas, numa praça no centro da Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência durante rondas pela Praça Santo Antônio, a guarnição da guarda recebeu uma denuncia de que um casal estaria vendendo drogas no local, as viaturas avistaram o casal, que demonstraram um grande nervosismo, e tentaram fugir dos guardas, mas não conseguiram.

Foram presos Wellington Rodrigo Abreu de Vasconcellos (34) e Rosana Goes Campos (19), que estava foragida do sistema prisional.

Durante a tentativa de fuga Wellington tinha passado pra Rosana notas trocadas no valor de R$ 153,50 e uma porção de pedra de crack. A princípio Rosana, omitiu sua verdadeira identidade dizendo se chamar Bruna, mas depois de uma busca minuciosa em seu nome ela mesma confessou que estava foragida do sistema prisional, que havia tirado sozinha a tornozeleira eletrônica e que também já tinha sido presa por tráfico.

Ambos foram indiciados por tráfico. Foi encontrado Wellington o valor de R$ 55 e dois aparelhos celulares que ele afirma serem seus.