Casal é roubado próximo de local onde pedreiro foi morto

Um casal foi assaltado na madrugada desta sexta-feira (18) próximo ao local onde o pedreiro João Roberto Faustino de Souza, de 54 anos, foi morto tentando salvar uma vítima de assalto, na avenida Calógeras, centro da Capital. As vítimas tiveram celulares e dinheiro levado.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 0h40, eles estavam saindo da Feira Central quando uma dupla em uma moto os abordou dizendo “passa o celular, não corre não”. Os bandidos fugiram em seguida em direção ao bairro São Francisco.

A ação foi flagrada por câmeras de segurança e a polícia está investigando. João foi assassinado a facadas por um morador de rua que tentou assaltar uma mulher no dia 7 deste mês. Ele foi ferido no pescoço e morreu antes do socorro chegar. O bandido tentou fugir, mas foi preso pela Guarda Municipal no mesmo dia.