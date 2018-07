Casal fica ferido ao colidir na traseira de caminhonete

Um casal ficou ferido após um acidente ocorrido na noite deste sábado (14), na BR 163, km 341 no distrito de Prudêncio Thomaz próximo a Rio Brilhante.

O casal seguia em um veículo VW Fox com placas de Quata-SP sentido Rio Brilhante/Nova Alvorada do Sul quando o condutor não teria percebido que uma caminhonete Ford Ranger placas de Dourados, diminuiu a velocidade em um quebra-molas que fica no perímetro urbano do distrito.

A colisão traseira deixou o casal preso nas ferragens. Uma equipe de resgate da concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense (CCR MS) retirou as vítimas que foram conduzidas ao hospital local.

As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal.