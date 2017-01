Casal morre após veículo capotar e cair em ribanceira

Thaynara Almeida, 20 anos, e Genivaldo Ajala Nunes, 31 anos, morreram em um acidente de trânsito, na tarde deste domingo (1), na MS-382, próximo a Maracaju. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma criança de 4 anos e um outro homem, 40, foram socorridos com traumas no braço esquerdo e passam bem.

Segundo o site Tudo do MS, os quatro ocupantes estavam num veículo Fiat/Uno, retornando para o município de Bonito, quando por motivos desconhecidos, o condutor perdeu a direção do carro, capotando e caindo em uma ribanceira. O casal morreu na hora.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Jardim.