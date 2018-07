Casal morre e criança de cinco anos fica ferida em acidente na BR-060

Henrique Brandão, 40 anos e Nery Angela, 43 anos, morreram e uma criança de cinco anos ficou ferida em acidente na tarde desta sexta-feira (13), na BR-060, entre Sidrolância e Campo Grande. Além da criança, Melina Silveira, 36 anos, também ficou ferida.

De acordo com informações do site Sidrolândia News, o veículo em que estavam as vítimas fatais com a criança, seguia no sentido de Sidrolândia e colidiu de frente com o outro veículo conduzido pela médica, Melina Silveira.

Com o impacto, o casal morreu preso às ferragens. A criança e a médica foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com a assessoria do hospital as duas sobreviventes deram entrada no hospital por volta das 16h. Elas estão na área vermelha e ainda não há mais informações sobre o estado de saúde.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a família envolvida no acidente é de Vitória - ES. Eles chegaram nesta manhã, no aeroporto da capital e alugaram o veículo envolvido no acidente.