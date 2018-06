Casal morre em acidente na BR-163

Elton Paiva dos Santos, 25 anos, morreu após perder o controle do veículo que dirigia e sair da pista. O acidente aconteceu na segunda-feira (25), na BR-163, próximo ao município de Rio Verde. Com ele estava sua esposa, Luzia Alves Arruda dos Santos, 28 anos, que foi encaminhada ao hospital da cidade com vida, contudo, não resistiu aos ferimentos e também morreu.

De acordo com o “O Pantaneiro”, o casal havia ido para o município de Coxim, a fim de procurar uma casa para morar e na volta, o condutor perdeu o controle do veículo e acabou saindo da pista.

Conforme o site, Elton havia conseguido um emprego fixo na cidade e já preparava a mudança.