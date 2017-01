Floriano Pedroso Ribeiro de 69 anos, e Deolinda Gonzaga Ribeiro, 63, morreram esmagados em um acidente na tarde desta segunda-feira (9), na MS-276, entre os Distritos de Idápolis e Lagoa Bonita. De acordo com testemunhas, as vítimas moravam num sítio próximo ao local do acidente.

De acordo com o site Vicentina Online, o motorista do caminhão, que não teve nome divulgado, sofreu alguns ferimentos e foi encaminhado até o Hospital da Vida em Dourados. Ele não corre risco de morte.

Equipes do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local atendendo a ocorrência.