Um homem identificado apenas como E. dos S. da S. e sua esposa M.P. foram condenados por homicídio qualificado na quinta-feira (26), após matarem Wesley Julião Barbosa de Almeida na frente de sua esposa. A decisão foi do titular da primeira Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, Carlos Alberto Garcete de Almeida.

De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), o autor foi condenado à pena de 14 anos de reclusão em regime fechado. Já sua esposa terá que cumprir a pena de dez anos de prisão.

O magistrado determinou ainda que M.P. poderá recorrer em liberdade, permanecendo a obrigatoriedade de comparecimento mensal em juízo, para comprovar suas atividades e residência fixa. Já com relação a seu marido, o juiz manteve sua prisão preventiva.

O caso



De acordo com as informações do TJMS, o assassinato aconteceu no dia 14 de janeiro de 2017, no momento em que Wesley saia de um supermercado. Na ocasião, ele estava na companhia de sua esposa, que carregava um bebê de colo.

No dia, o casal surpreendeu a vítima ao se aproximar e efetuar disparos de arma de fogo. Após os tiros, os autores fugiram. Ainda segundo as informações do TJMS, o motivo do assassinato seria porque Wesley havia decidido matar o casal.