Na noite da quarta-feira (11), um casal sofreu um acidente após o pneu traseiro da motocicleta em que estavam estourar, causando a queda dos ocupantes, no quilometro 731 da BR-163, perímetro urbano de Coxim.

De acordo com informações do Edição MS, o piloto, Marcelo Guimarães, 37 anos, e a passageira, Viviane Pereira dos Santos, 28 anos, trafegavam no sentido sul, quando o pneu estourou, fazendo com que ele perdesse o controle da motocicleta.

Marcelo sofreu pequenas escoriações e Viviane, ferimentos na perna e joelho. Ela foi socorrida por equipe da CCR MSVias, Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após os primeiros socorros, a vítima foi levada para o Hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim.