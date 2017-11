Casal tenta assaltar residência, mas é impedido por vizinhos

Nadir da Silva Seles, 24 anos, foi detida no início da tarde de segunda-feira (13), ao tentar assaltar uma residência no Jardim Tijuca. Um jovem de 19 anos, identificado como Fernando dos Anjos Passos também estava no local, mas conseguiu fugir.

De acordo com o registro policial, a proprietária da residência disse aos policiais que estava na casa de uma vizinha e quando retornou para sua casa, viu o portão aberto e duas pessoas estranhas.

A moradora pediu ajuda para os vizinhos que conseguiram impedir que Nadir fugisse, mas Fernando não foi alcançado e conseguiu fugir.

O casal estava com uma moto Yamaha Factor que havia sido furtada no mesmo dia no Jardim Los Angeles. A moto foi recuperada. A autora encaminhada para a delegacia. Aos policiais, ela disse que é garota de programa e estava atendendo Fernando e não sabia sobre o assalto. A jovem foi liberada no mesmo dia, porém o autor ainda não foi encontrado.