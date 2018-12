O casamento comunitário do Santuário é realizado há 13 anos em Campo Grande

O Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realiza no próximo sábado, 15, o Casamento Comunitário de 34 casais, às 10h. A celebração matrimonial coletiva é realizada pelo Santuário duas vezes ao ano e acontece há 13 anos na capital.

Os casais participaram de encontros de formação com palestras sobre a importância do sacramento do matrimônio e receberam os sacramentos iniciais que não possuíam, como batismo, 1ª Eucaristia e Crisma.

Desde 2005, quando teve início a legitimação matrimonial realizada pelo Santuário, mais de 600 casais já participaram da cerimônia.

“Essa é uma oportunidade para que os casais façam sua legitimação matrimonial. É um dos eventos especiais do Santuário, possibilitando que os casais oficializem a união, recebendo o sacramento para ficar em dia com a igreja”, ressalta o reitor do Santuário, Pe. Dirson Gonçalves.