Casamento comunitário da cidade de Corumbá (MS) acontece neste sábado (17) e a cerimônia reúne 74 casais, e pela primeira vez, vão participar do evento casais homoafetivos.

Nesta sexta-feira (16) foi realizado o ensaio técnico, para que nada dê errado na hora do casamento. A cerimônia será realizada no Centro de Convenções Miguel Gomes, no porto da cidade. A 13° edição de casamento civil comunitário, é realizado pela prefeitura de Corumbá, e a ideia é simplesmente oficializar o matrimônio dos casais que já vivem juntos.

O evento, terá o primeiro casamento de casais homoafetivos. Serão dois casais de mulheres. E para a ocasião ficar completa, a prefeitura proporciona uma festa para os noivos e quatro convidados de cada casal, que irão trocar as alianças.