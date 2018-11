As casas foram construídas para contemplar as famílias da antiga comunidade Cidade de Deus

Com sorriso no rosto, suor e dedicação, as famílias da antiga comunidade Cidade de Deus receberam, na segunda-feira (26), as 15 primeiras unidades habitacionais do Bom Retiro, de um total de 136 que serão entregues pela prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Governo do Estado.

“Foi a conquista de um sonho. Pessoas que moravam na favela e estão com sua casa própria, que foram totalmente edificadas, por eles mesmos. Isso tem muito valor”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

Emocionada, Salete Lúcio, proprietária de uma das casas fala sobre a satisfação que teve em poder ajudar a construir sua própria casa. “Todo esse tempo foi muito difícil. Ficar de barraco em barraco, mas com a graça de Deus eu consegui conquistar minha própria casa e posso dizer que muitos tijolos desta casa, eu mesma coloquei. Isso para mim é uma alegria muito grande”, contou.

Ao participar da entrega das casas, o governador Reinaldo Azambuja destacou a importância deste projeto. “É uma parceria extremamente positiva que construímos, prefeitura e governo do estado. O mais importante é ver a alegria dessas pessoas, que não tinham uma moradia digna e hoje recebem uma moradia com dignidade”, afirmou.

As moradias possuem 46 m² e são compostas por dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Mais 32 moradias estão em fase final de construção e serão entregue conforme forem concluídas.

Os ex-moradores da Cidade de Deus, 128 trabalhadores, passaram por um ano de capacitação, recebendo um salário mínimo e uma cesta básica da prefeitura. No curso, realizado pela Fundação Social do Trabalho (Funsat), eles foram treinados para a função de pedreiro, eletricista, marceneiro, azulejista e pintor. Uma nova profissão para muitos deles.

A Agência Municipal de Habitação (EMHA) fez a readequação dos projetos, possibilitando a parceria com o Governo do Estado, que financiou a compra dos materiais, com custo de R$ 4,9 milhões.

Acompanharam a entrega das casas a diretora-presidente da Agência Estadual de Habitação (Agehab), Maria do Carmo Avezani, diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, o diretor-presidente da Empresa Municipal de Habitação (Emha), Enéas Neto, e o deputado estadual professor Rinaldo.