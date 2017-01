Caso Coreia: delegada manda blindar quadriláteros próximo a reconstituição de crime

A reconstituição do assassinato do empresário Adriano Correia contou com um verdadeiro aparato para proteção do local nas imediações do Horto Florestal na Capital. Agentes da Polícia Civil, da Agetran, Guarda Municipal e Polícia de Trânsito fecharam pelo menos quatro quadriláteros na região onde era impossível a passagem de qualquer veículo e até mesmo de pedestres, causando transtornos para quem precisa trabalhar ou buscar serviços médicos.

Segundo as informações colhidas com um policial civil que estava no local, próximo ao JD1 Notícias, a determinação foi dada pela delegada Daniela Kades. Uma senhora que precisava ir ao dentista próximo ao local do crime não conseguiu atravessar a pé e ficou indignada. “É um absurdo”, disse ela para o guarda municipal que estava fazendo a contenção dos pedestres no local.

Um empresário que preferiu não ser identificado tem uma loja bem em frente ao local onde o PRF Ricardo Moon assassinou a tiros o empresário. Ele foi impedido de ir para loja trabalhar. “O assassinato foi no domingo, não foi? Então por que não fizeram essa reconstituição no domingo?”, questionou ele.

Apesar do policiamento, e trânsito na região estava caótico e motoristas começaram a se irritar. Quando questionados os policiais orientavam as pessoas de que era uma determinação da delegada.

Confira o vídeo: