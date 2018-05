Caso de abandono e maus-tratos a gatos é investigado

A Polícia Civil está investigando um caso de abuso e maus-tratos a gatos ocorridos no Centro de Aquidauana.

Os policiais foram informados por denúncia anônima que na Rua Nelson Felício dos Santos, onde funcionava a antiga AGRAER, o crime ocorria.

Segundo informações do site O Pantaneiro, a testemunha informou que estava no local do fato, uma casa abandonada com aproximadamente 30 gatos, onde os vizinhos alimentam os animais, quando um veículo estacionou na residência e um casal que estava no carro abandonou outros 20 gatos.

Ao serem questionados sobre a atitude irresponsável, uma mulher não identificada, informou que não tinham condições de cuidar dos gatos, pois em sua casa moram pessoas doentes. O caso segue sob investigação.