Na agenda de julgamentos do Tribunal do Júri desta semana estão dois casos de extrema repercussão na capital, serão julgados Roberson Batista da Silva e o "Serial Killer Nando", ambos acusados estão presos.

Roberson será levado a julgamento na quinta-feira (20), na 1ª Vara do Tribunal do Júri, ele é acusado de ter matado Mayara Fontoura Holsback a tesouradas no dia 15 de setembro de 2017. Ele foi preso dois meses depois e confessou o crime.

Também está marcado, para sexta-feira (21), o julgamento de Luiz Alves Martins Filho, conhecido como "Nando". Consta na denúncia que ele e a acusada Talita Regina de Souza, utilizando de uma corda, e estrangularam a vítima, Lessandro Valdonado de Souza.

"Nando" responde pelo crime de homicídio com as qualificadoras de motivo torpe e com emprego de asfixia.