Caso de mulher que morreu ao cair do trator é tratado como acidente

Mas ainda a suspeitas sobre as verdadeiras circunstâncias da morte da mulher.

O delegado Rafael de Souza Carvalho afirmou que o caso da mulher que morreu depois de cair do trator e ser atropelada, no Assentamento Teijin, na tarde dessa quinta-feira (4), é tratado a princípio como acidente.

Pelo que tudo indica, segundo o delegado, a vítima teria caído do trator em que o marido dirigia e morreu instantes depois. “A investigação inicial aponta o caso para homicídio culposo na condução de veículo automotor, entretanto, precisamos ouvir o suposto autor e eventuais testemunhas para saber o que de fato ocorreu. Sobre ele ter fugido, vamos apurar se foi por desespero ou por algum tipo de culpa”, pontuou o delegado responsável pelo caso ao falar que o homem já foi identificado.

De acordo com informações do site Nova News que até há pouco a vítima ainda não havia sido identificada. Extraoficialmente, o primeiro nome da mulher seria Ivone, que não pôde ser confirmado devido ao sistema operacional da Polícia Civil estar fora do ar.

O delegado também está tentando manter contato com uma pessoa indicada como suposta filha da vítima. Depois de identificado, o corpo será encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Dourados.

Mistério no ar

Conforme noticiado, o Corpo de Bombeiros foi acionado por que uma mulher teria sido atropelada por um trator e necessitava de socorro.

Mas fim de verificar a veracidade dos fatos, o Corpo de Bombeiros orientou o solicitante a ir até o local do suposto atropelamento para verificar a real situação. Já do local, o comunicante relatou aos bombeiros que a mulher na verdade não teria sido atropelada, que não apresentava fraturas, que ela respirava, mas estava desacordada.

Na sequência, o Corpo de Bombeiros acionou uma ambulância de Nova Casa Verde, que foi até o endereço e resgatou a mulher, que foi colocada no veículo juntamente com um homem, na qualidade de acompanhante. De forma simultânea, a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros partiu em direção ao Assentamento Teijin.

Em determinado trecho da MS-134, ambas as ambulâncias se encontraram, momento em que a mulher foi transferida para a viatura do Corpo de Bombeiros, porém, os socorristas constataram que ela já estava em óbito. Segundo os bombeiros, de fato, ela não apresentava ferimentos aparentes, o que reforçou a tese de que ela não teria sido atropelada.

Ao informar o acompanhante sobre o fato de que a ocorrência seria encaminhada para as autoridades policiais de Nova Andradina, o homem teria saído da viatura dos bombeiros e empreendido fuga em meio à vegetação existente no local, levantando suspeitas por parte dos socorristas.