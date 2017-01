Caso raro: Longe de córrego e sozinha, lontra é capturada em residência na Mata do Jacinto

Longe de um curso d’água e sozinha, uma lontra encontrada no quintal de uma casa no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande, chamou a atenção da Polícia Militar Ambiental (PMA), que foi acionada pela moradora neste sábado (21).

A Lontra foi capturada e encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e aparentava ser um animal não domesticado.

O fato chamou a atenção, pois o animal que tem como alimento principal peixes e outras espécies aquáticas estava a cerca de dois quilômetros de distância do córrego Sóter, o curso d’água mais próximo.

Além disso, a lontra é um animal que convive em grupos, mas esta foi encontrada sozinha. Os policiais não se lembram de outra captura realizada pela PMA no perímetro urbano desta espécie de bicho.