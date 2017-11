Casos de HIV cresceram 31% em 2017 na Capital

Novos casos de infecção por HIV na população de Campo Grande cresceram 31% em 2017. É o que aponta dados do do Programa IST/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU).

De acordo com o levantamento, em 2016 foram notificados 159 casos enquanto que até novembro de 2017 foram 209 notificações e os jovens são os mais infectados.A faixa etária entre 20 e 34 anos representa mais da metade das novas infecções em 2017. Foram notificados 135 casos, ante 103 no ano anterior todo.

Para a médica infectologista da SESAU, Márcia Dall Fabro, o aumento de casos de HIV se deve ao fato que as pessoas continuam tendo relações sexuais sem o uso do preservativo. “Não podemos mais dizer que a desinformação é o causa das infecções ou que não há conscientização. A informação está disseminada e as pessoas sabem que no sexo desprotegido elas correm o risco de contaminação, mas mesmo assim não usam o preservativo”, ponderou.

A oferta dos testes rápidos nas unidades básicas de saúde da Capital também está relacionado ao aumento das notificações.

Em 2017, o Programa IST/AIDS determinou a descentralização dos exames facilitando o acesso e consequentemente o diagnóstico de pessoas infectadas e que não sabiam da condição sorológica. Até 2016, apenas duas unidades da SESAU realizavam a testagem.

“A descentralização do teste rápido é o principal avanço na oferta do diagnóstico para a população e estamos trabalhando para concluir este ano com um aumento de 30% nos testes oferecidos”, explicou a chefe do Programa IST/AIDS, Denise Leite Lima.

1º de Dezembro

O Dia Mundial contra a AIDS lembrado nesta sexta-feira (1) terá abertura da programação de eventos e atividades do Dezembro Vermelho, mês dedicado para alertar a sociedade sobre a necessidade do diagnóstico precoce e oferta do tratamento.

Com o objetivo de reverter esse comportamento da população, a SESAU espera distribuir 158 mil preservativos masculino, 5 mil femininos, 6 mil gel lubrificante e 20 mil panfletos de material educativo nos bares e conveniências da cidade. Este trabalho teve início na última segunda-feira (27) e segue até hoje (30).