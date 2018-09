Um homem foi atropelado e morreu na BR-163, na tarde de segunda-feira (10), próximo a praça do pedágio entre Rio Brilhante e Dourados. A vítima era conhecida por que trabalhava como catador de produtos recicláveis, em Rio Brilhante.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real a vítima foi identificada como Benedito da Silva Cruz, 54 anos, ele estaria em uma bicicleta sentido Dourados quando teria atravessado a pista e foi atingido por um veículo Honda Civic com placas de Quatro Passos (PR). Os ocupantes do carro pararam e acionaram o socorro.

A vítima foi socorrida e encaminhada em estado grave para o hospital de Rio Brilhante onde os médicos tentaram reanimá-lo. Benedito não resistiu e acabou morrendo, com suspeita de fratura de tórax e traumatismo de crânio encefálico.