Cavalo é atacado por abelhas e é picado até a morte

O cheiro do suor do animal pode ter provocado os insetos

Um cavalo que pastava em um terreno baldio, na região do Rotary Clube, morreu na tarde de domingo (10) ao ser picado por abelhas, na Vila Jary, em Caarapó.

Segundo o CaarapoNews, o cavalo de propriedade de Arisvaldo Cardoso, conhecido como “Vadão da Bicicletaria”, pastava em um terreno vazio ao lado de sua propriedade, quando acabou atacado por um enxame de abelhas.

Assim que o proprietário percebeu a situação acionou o Corpo de Bombeiros, que socorreram o animal ainda com vida, porém ele não resistiu às picadas e morreu momentos depois.

Suor pode ser a causa do ataque

O veterinários e apicultor Paulo Figueiró afirma que o ataque cometido pelas abelhas é a forma usada pelo inseto para se defender. Segundo ele, a abelha é um inseto defensivo, não ataca e sim se defende quando se sente ameaçada. Ela reage frente ao perigo.

No caso do ataque ao cavalo, Figueiró desconfia que o cheiro do suor do cavalo pode ter irritado e provocado as abelhas.

Ele salienta que a presença de enxames de abelhas na cidade é um grande perigo, pois são insetos sensíveis e que podem atacar ao se sentirem ameaçados. “Um som ou um cheiro podem fazer com que elas sintam-se ameaçadas e reajam. As abelhas também não gostam de cores escuras, por isso as roupas especiais são todas em cores claras”, comenta.



O apicultor explica que as abelhas, por sua genética, são insetos colonizadores, por isso acabam vindo para a cidade. No entanto, o meio urbano não é adequado para elas. “É um risco, um perigo muito evidente. As abelhas na cidade precisam ser capturadas e levadas para um local seguro ou eliminadas”, alertou.