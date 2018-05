Cavalo e bois são abandonados em campo de futebol, sem comida

Uma moradora da cidade de Anastásio, interior do estado, procurou a polícia para denunciar maus-tratos a um cavalo e dois bois. Os animais estão amarrados em um campo de futebol sem comida ou água há três dias.

Segundo o boletim de ocorrência, a moradora que também é funcionária do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), percebeu os animais magros e com sinais de anemia. Ela conversou com a vizinhança do local para saber quem era seus donos, mas ninguém soube dizer. O cavalo e os bois passavam fome e sede há três dias.

Os animais foram levados para tratamento na unidade veterinária e a polícia investiga o paradeiro do proprietário dos bichos.