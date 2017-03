Cavalo é encontrado morto com arame enrolado no pescoço

Um cavalo foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (23), enforcado com um arame no pescoço, numa propriedade rural de Três Lagoas. O dono do animal foi até a delegacia relatar o caso. O crime será investigado.

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem de 41 anos, proprietário do cavalo recebeu uma ligação na manhã de hoje, sendo informado que ao lado do equino morto, havia várias perfurações no solo, e que o animal estava amarrado pelo pescoço com um dos arames da cerca.

Após contatar o fato, o cavalo foi retirado do local e incinerado. O crime foi registrado na delegacia de Três Lagoas como crueldade contra animais.